Аварии на котельной в Щучинске и теплотрассе в Степногорске в 40-градусный мороз напугали жителей

Минувшей ночью авария на теплотрассе оставила на несколько часов без отопления жителей некоторых микрорайонов города Степногорска. Буквально недавно аким Акмолинской области лично с места порыва сообщил о том, что все устранили, и дома начали подключать к теплу. Похолодание в квартирах на днях почувствовали и жители Щучинска. Они решили сбросить воздух из батарей, но из открытых кранов Маевского полился мазут. Теперь горожане переживают, что батареи не смогут должным образом промыть, и это скажется на теплоснабжении. Между тем, столбики уличных термометров приближаются к сорока градусам. Корреспондент BaigeNews.kz обратился за разъяснением к коммунальщикам.

Степногорск: "5 миллиардов – и все равно авария"

Минувшей ночью стало известно о порыве на магистрали № 4. В частности, об остывающих батареях сообщили жители домов в ряде микрорайонов (№№ 3, 6, 7, 9).

"Ремонтная бригада ТОО "Степногорск Теплотранзит" выехала для выяснения причин и устранения порыва на магистрали № 4", – сделали срочное сообщению ночью на коммунальном предприятии.

Утром стало известно, что порыв устранили. На место аварии лично выехал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Вчера 7 декабря в 21.45 произошел порыв тепловой магистрали, – обратился к жителям глава региона с места аварии. – К сожалению, произошел выброс горячей воды, была опорожнена тепловая магистраль, подающая тепло в 6, 7 и 9 микрорайоны. Всю ночь аварийная бригада занималась устранением причин, они выявлены. Прошу жителей города отнестись с пониманием. Причины, Вы сами знаете, – изношенность тепловых сетей. Кроме того, аномальные погодные природные явления: на днях была нулевая температура, сразу подскочила до минус 30. Наконец, повреждения устранили, сварочные работы завершены, сейчас начнем заполнение теплотрассы".

В настоящее время возобновляется подача тепла в дома. В ликвидации аварии были задействованы шесть единиц техники, двухсменно работали 30 сотрудников городских служб. Создан оперативный штаб.

Напомним, в ноябре на брифинге в Кокшетау аким города Степногорска Алпысбай Каиржанов отчитывался о проведении ремонтных работ системы теплоснабжения на сумму порядка 5 миллиардов тенге. Общий износ тепловых сетей здесь составляет более 80 процентов. В том числе за счет выделенных из резерва правительства отремонтировали 7,8 км внутригородских магистральных сетей и еще примерно такой же протяженности за счет собственных средств предприятия.

Фото: акимат г. Степногорск.

По информации от населения, жители четвертого и девятого микрорайонов на холод в квартирах жаловались и до этой аварии. Это, к примеру, многоэтажки 9-17, 4-8. На днях комиссия из представителей ответственных органов выехала по "адресам тревоги". Выяснилось, что при модернизации теплоузла, к примеру, в доме 9-17, установили металлопластиковые радиаторы небольшого размера. Тогда как в аналогичной соседней многоэтажке 9-18, при абсолютно такой же температуре на улице, но при наличии чугунных радиаторов жалоб на холод в квартирах нет. Между тем, счет за комуслуги приходит "по полной программе".

Щучинск: "Мазут в кранах: как готовились к зиме?"

На днях некоторые жители Щучинска почувствовали, что в квартирах заметно похолодало. Стараясь хоть как-то повысить тепло, они попытались стравить воздух из системы отопления через кран Маевского. Каково же было их удивление, когда оттуда вместе с воздухом стала выходить черная жидкость.

"Мы не знали, куда ее сливать: в канализацию вроде как нельзя, на улицу – тоже нехорошо. Но это одно. Другое – не придет ли системе отопления, как говорится, "хана"?! Вы только представьте: современные батареи забиты мазутом! Не повторится ли у нас в итоге второй Экибастуз?", – переживают горожане.

Тем временем, мороз крепчает, в ближайшие дни синоптики обещают уже минус 38.

"Говорят, была авария на котельной. Что делали летом, как готовились к зиме? В самые трескучие морозы у них форс-мажор", – возмущаются люди.

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района Арман Абрахманов подтвердил: авария на котельной, действительно, была. Речь идет о котельной № 12, к которой подключены более двух тысяч абонентов. Она снабжает теплом микрорайон "Станционный" и железнодорожные предприятия станции "Курорт Бурабай".

Произошел порыв трубы диаметром 32 мм в мазутной емкости.

В результате небольшое, как уверяет чиновник, количество мазута попало в систему водоподпитки котельной. Оно смешалось с водой, далее попало во внутреннюю систему отопления – и решившие выпустить воздух из батарей жильцы увидели уже водо-мазутную эмульсию.

"Чтобы было понятно, начну с самого начала. В этом году мы выполнили ремонт на котельных в Щучинске, их у нас семь. На эти цели выделялось 500 миллионов тенге. Сюда входила замена наших котлоагрегатов и, соответственно, насосных групп. На котельной № 12, о которой идет речь, отремонтировали один котел, полностью заменили другой и проведена обвязка мазутохранилища. Оно находится именно на этой котельной и предназначено для хранения всего мазута, который обеспечивает все шесть котельных (одна на дизельном топливе) топочным мазутом. То есть вагоны все приходят на эту котельную", – пояснил Абрахманов.

Приемка мазута, его дальнейшее хранение и отгрузка представляет собой большой технологический процесс.

"Чтобы подогреть мазут, применяется пар. Пар у нас вырабатывается специальными котлами этой котельной. И этот пар циркулирует именно в той емкости, куда принимается мазут из вагона, она называется нулевой емкостью. Так вот на этой нулевой емкости недавно, буквально в конце октября – начале ноября мы обнаружили небольшую трещину. В итоге в нее, соответственно, в трубопровод пара, попал мазут. Далее был сброс этого небольшого объема мазута в емкость для конденсата, вода из которой применяется для подпитки отопления", – отметил руководитель отдела ЖКХ.

"Холод в квартирах и мазут – это две разные истории"

В результате получилась водо-мазутная смесь, которая потом попала в саму систему. Это, убежден собеседник, не опасно.

"Сказать, что это критично, я как инженер не могу. Мазут имеет свойство под воздействием горячей воды растворяться и смываться. Пусть так смоется не сто, а, допустим, 80 процентов. Да, на стенках может остаться черная пленка, сам мазут смоется под горячей водой. Что мы сейчас и делаем. Мы на обратном ловим циркуляцию воды, ставим ее через отстойник, в отстойнике отстаиваем и верхний слой, мазутный, смываем. Это идет успешно", – заверил Арман Абрахманов.

Он уверен, что вода в системе отопления не применима ни для технологических целей, ни – тем более – для питья.

Мазут из батарей лился, по словам собеседника, в не более, чем пяти-шести домах.

"В большей степени такого мы уже не наблюдаем. Вода идет чистая, нормальная. Но в любом случае мы сейчас добавляем специальную соду, чтобы смыть ее. Критичного ничего нет – чтобы людям было понятно", – пообещал чиновник.

При этом он подчеркнул: падение температуры в квартирах никак не связано с "мазутной" историей.

"Это связано с остановкой одного котлоагрегата: нужно было заменить одну деталь. Мы ее заменили, на пять-шесть часов останавливали. После того, как запустили еще пять-шесть часов шел прогрев. И как раз в это время люди подумали, что им нужно сбрасывать воду, увидели водо-мазутную смесь. И начали муссировать эту тему. И еще раз подчеркну, что речь идет не о чистом мазуте, как сейчас многие говорят, а о водо-мазутной смеси. Воду по самой системе у нас толкают сетевые насосы. И они предназначены для воды, а не для более тяжелой жидкости. Если бы это был чистый мазут, эти насосы бы давно уже полетели", – констатировал Арман Шугаевич.

К настоящему моменту ситуация с понижением температуры в квартирах, по его словам, налаживается.

"Все котлоагрегаты задействованы. На сегодня идет набор температуры, предыдущую ночь мы прошли 68 градусов, в соответствии со своим графиком наружного воздуха", – подчеркнул Арман Абрахманов.

Все семь котельных Щучинска, заверили в акимате, работают в штатном режиме, а обращения от населения оперативно отрабатывается. По вопросам качества теплоснабжения в местном исполнительном органе советуют обращаться в диспетчерскую службу ТОО "Жана Турмыс 2020".

В свою очередь, компания "Бурабай су Арнасы" обратилась к щучанам с просьбой не сливать воду из системы центрального отопления в канализацию.

"Попадание нефтепродуктов в городскую систему канализации неизбежно повлечет за собой гибель бактерии на комплексе очистных сооружений, которые участвуют в очистке городских канализационных стоков. А гибель бактерий приведет к экологической катастрофе в городе и во всем Бурабайском районе, так как лишит возможности очищать сточные канализационные воды", – пояснили на коммунальном предприятии.

Возвращаясь к "мазутной" истории. Некоторые горожане утверждают, что чистить радиаторы от черной жижи им приходилось не только в эти дни, но и ранее.

Таким образом, районный отдел жилищно-коммунального хозяйства обещает, что теплоноситель на обратном пути будет проходить фильтрацию. И мазут извлекут из системы методом сепарации. Но жителей такие обещания не устраивают. Они считают, что мазут из батарей можно убрать, только полностью их промыв…

Зеренда: "Новая котельная тепла не гарантирует"

Здесь уместно вспомнить о регулярных "тепловых" авариях в райцентре Зеренда. Буквально в прошлом месяце из-за аварийного отключения электроэнергии случились перебои в подаче тепла от местной блочно-модульной котельной. Коммунальщикам пришлось менять сгоревшее оборудование и подавать нагретую воду в центральную магистраль.

В марте причиной подачу тепла пришлось приостанавливать из-за обрушения конструкции теплотрассы. Это случилось из-за того, что талые воды подмыли стойки труб. Тогда без тепла остались порядка 60 многоэтажек и более четырехсот частных домов, также социальные объекты.

Это, к слову, был второй раз. В первый теплотрассу задели при монтаже грузовой автомашиной.

Минувшую зиму зерендинцы высказывали возмущение из-за холода в квартирах. По их словам, даже вода в кранах замерзала. Однако власти сослались на то, что жители плохо подготовились к зиме.

Между тем, именно в Зеренде в позапрошлом году построили новую котельную с теплотрассой. Проект обошелся бюджету в 850 миллионов тенге. Районный акимат не отрицает, что котельную построили недобросовестно, и сейчас местный исполнительный орган судится с генеральным подрядчиком.

Напомним, Кокшетау – город без ТЭЦ. На днях аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил журналистам в Астане о договоренности с РФ о реализации этого долгожданного проекта. Процесс на стадии корректировки ПСД, сроки строительства топливной энергостанции пока не уточняются.