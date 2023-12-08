Без отопления в 30-градусный мороз: что происходит в Степногорске

Жители Степногорска остались без отопления в 30-градусный мороз. Накануне вечером в городе произошёл аварийный порыв, что привело к отключению теплоснабжения. О ситуации в городе корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с жителями Степногорска.

В квартире Сауле Досмановой очень холодно. Женщина рассказывает, что не спасает даже верхняя одежда – согреться в квартире сложно.

"Авария произошла вчера в 10 часов вечера. Не знаю, правда, во сколько отключили отопление. Я работаю в посёлке, и у меня была смена. Приезжаю сегодня в восемь утра домой, а тут уже весь город без отопления", - говорит женщина.

По словам женщины, она не припомнит настолько крупной в аварии в Степногорске, чтобы без теплоснабжения остался весь город.

"Кажется, такого в городе не было. Может быть, несколько лет назад на пару дней отключали. В прошлом году, знаю, что в первом, втором, четвертом микрорайонах не было отопления", - говорит женщина.

По её словам, в городе обстановка спокойная. Муж Сауле Досмановой работает на объекте, который находится рядом с местом аварии. И, как он рассказал, власти незамедлительно отреагировали на случившееся, и коммунальные службы всю ночь устраняли аварию.

"В городе тихо. Утром проезжала мимо порыва, там была полиция, много машин. Говорят, в городе всех на уши поставили", - говорит женщина.

К 10:00 утра отопление в квартире Сауле Досмановой не подключили.

Другой житель Степногорска Жандос Кабжанов рассказывает, что отопление в городе отключили вчера к 10 часам вечерам.

"В городе холодно - 33 градуса. В шестом, седьмом, девятых микрорайонах теплоснабжение отключили вечером - к часам 10. Люди в городе возмущаются. В 2021 году вроде бы меняли уже трубы, где произошёл порыв. Я работаю за городом, на заводе. Не сказать, что здесь холодно. Отопление есть", - говорит он.

В квартире другой горожанки Лауры Ашербековой отопление стали отключать в два часа ночи.

"В два часа ночи батареи были еле теплые, а утром отопления, горячей воды уже не было. Я работаю за городом, здесь теплоснабжение есть. Коллеги возмущаются, все жалуются, что в квартирах холодно. В школах занятия отменили", - сказала Лаура в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Ранее пресс-служба города сообщила, что в Степногорске в 08:10 часов завершены сварочные работы, производится подача воды в систему. Отмечалось, что в городе проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.