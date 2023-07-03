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  • Подача электроэнергии физлицам в Атырау полностью восстановлена
pixabay.com/sakulich Вчера, 22:59
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Вчера, 22:59
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Фото: pixabay.com/sakulich

Подача электроэнергии физлицам в Атырау полностью восстановлена

Ситуация с электроснабжением в Атырау налаживается, передаёт BaigeNews.kz со ссыдкой на акимат области.

По сообщению АО "Атырау Жарык", около 21:30 освещение полностью восстановлено в микрорайонах Кокарна, Алгабас, Элеваторная, Курилкино, Первый участок, Водников, СМП-136, Еркинкала, микрорайон Береке, Аксай, Бесикти, Томарлы и Вокзал.

"Подача электроэнергии физическим лицам полностью восстановлена по Атырау и сельским округам", - уточнили в акимате.

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Вчера, 22:59
628
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