Подача электроэнергии физлицам в Атырау полностью восстановлена

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Ситуация с электроснабжением в Атырау налаживается, передаёт BaigeNews.kz со ссыдкой на акимат области.

По сообщению АО "Атырау Жарык", около 21:30 освещение полностью восстановлено в микрорайонах Кокарна, Алгабас, Элеваторная, Курилкино, Первый участок, Водников, СМП-136, Еркинкала, микрорайон Береке, Аксай, Бесикти, Томарлы и Вокзал.

"Подача электроэнергии физическим лицам полностью восстановлена по Атырау и сельским округам", - уточнили в акимате.