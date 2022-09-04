Под завалами сгоревшего оружейного магазина в Костанае обнаружили тело ещё одного погибшего

Фото: ng.kz

Число жертв пожара в костанайском магазине "Оружейная палата" возросло до двух человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ng.kz.

Ранее пресс-служба ДЧС Костанайской области сообщала об одном погибшем в пожаре. После ликвидации огня стало известно, что число погибших возросло до двух человек. Их тела обнаружили под завалами. Оба погибших – мужчины. Одному из них 20 лет, второму предположительно 35.

Напомним, пожар в "Оружейной палате" начался 3 сентября в 11:20. Позже огонь перекинулся на СТО "ЮГ", на здание магазина автозапчастей, столовой. Следом огонь охватил три двухэтажных коттеджа и сарай. Также повреждены шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.

"В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами. В ходе тушения пожара в городскую больницу был госпитализирован директор магазина 1981 года рождения, у него 50 процентов ожогов тела, он в тяжёлом состоянии. Также под завалами обнаружены два трупа мужчин", − сообщили в пресс-службе ДЧС.

Ранее управление здравоохранения сообщало о шести госпитализированных.

Локализовать пожар удалось в 14:29, полностью ликвидировать − в 18:42.