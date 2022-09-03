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  • Сильные ожоги получил директор загоревшегося оружейного магазина в Костанае
ng.kz Сегодня, 16:30
124
Фото: ng.kz

Сильные ожоги получил директор загоревшегося оружейного магазина в Костанае

Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали из горящего магазина.

Начавшийся утром пожар в костанайском магазине "Оружейная палата" до сих пор не потушен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, на данный момент предварительная площадь пожара превысила 2500 квадратных метров. Для поисков пострадавших в оружейном магазине личный состав оснастили бронежилетами и щитами. 

"В городскую больницу госпитализирован 41-летний директор магазина. Он в тяжёлом состоянии, в ожогах 50 процентов тела. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", – добавили в ДЧС.

Сейчас на месте работают 52 человека и 16 единиц техники ДЧС. Прибыли силы КТЖ и акимата города, дежурят медики.

Ранее сообщалось, что заложниками пожара стали два человека, заблокированных в подвале здания. Спасатели пока не могут вызволить их из-за детонации боеприпасов. 

От огня пострадала не только сама "Оружейная палата", но и восемь частных жилых домов, столовая и СТО.

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#Пожар #происшествия #костанай
Сегодня, 16:30
124
Журналист

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