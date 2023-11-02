Почти триллион тенге вложили инвесторы в развитие Астаны
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Астана занимает лидирующие позиции по инвестициям в жилищное строительство, несырьевой сектор, а также по общему объему в основной капитал. О том, сколько средств инвесторы вложили в развитие столицы, на брифинге в Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Темирлан Кельдибаев.
По информации акимата, за 9 месяцев текущего года объём вложений в основной капитал вырос на 5,3%, достигнув 959,2 млрд тенге.
"В отношении прямых иностранных инвестиций, по итогам первого полугодия текущего года было вложено 793,7 млн. долларов США, что составило увеличение на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. План на 2023 год превышает 1 091 млн долларов США", - сообщил спикер.
В столице создан благоприятный инвестиционный климат. В частности, ведется работа по снижению административных барьеров и упрощению взаимодействия инвесторов с государственными структурами.
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