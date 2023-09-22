Пинали, пока я не потерял сознание - избитый врач Талгарской больницы

Анестезиолога и медбрата, избитых в Талгарской районной больнице, перевели из реанимации в травматологическое отделение, но их состояние остаётся тяжёлым. Один из пострадавших - Нурдаулет Евадилла, получивший травму головы, в интервью Almaty.tv рассказал подробности инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

Избитые врачи лежат в одной палате.

Сильнее пострадал анестезиолог-реаниматолог Нурдаулет. У него открытая травма головы, контузия левого глаза и другие повреждения. Молодой врач согласился рассказать о произошедшем.

"Последнее, что помню, это как меня били и пинали, пока я лежал на полу, теряя сознание. Родственники требовали, чтобы мы дали им забрать тело. Я объяснял, что это зависит не от меня, но они не послушали. Они обвиняли меня в насмешках. Но это неправда. Я же тоже человек. Я понимаю чужое горе. Я просто не мог отдать тело без разрешения полиции. А в результате меня избили. Голова болит не переставая. Левый глаз всё ещё не открывается", - рассказал анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Талгарского района Нурдаулет Евадилла.

Проблема насилия вышла на парламентский уровень. Депутаты опасаются, что если срочно не найти решение, то возникнет дефицит медработников.

"Я согласен, чтобы приняли закон о статусе медработников. Для того, чтобы впредь люди понимали, что нельзя просто так поднимать руку на медицинский персонал. Мы должны сосредотачиваться только на лечении населения, а не на том, чтобы выяснять отношения с их родственниками", - сказал замдиректора ЦРБ Талгарского района Галымжан Есеналиев.

Напомним, инцидент произошёл 19 сентября. Сыновья скончавшегося в больнице пациента избили врачей и выкрали из клиники тело отца.

Полицейские задержали подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.

Вопиющим фактом назвала депутат мажилиса Гульдара Нурумова инцидент в Талгарской центральной районной больнице. Она заявила о необходимости принять закон о статусе медработников.