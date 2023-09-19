Родственники скончавшегося пациента избили врачей в Талгаре
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Реаниматолог находится в тяжёлом состоянии.
Сыновья скончавшегося в больнице пациента избили врачей и выкрали тело отца, передаёт BaigeNews.kz.
О вопиющем случае сообщили в ЦРБ Талгарского района.
"После получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ", - сказало в сообщении.
На место вызвали полицию.
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Медперсонал отделения экстренно стал оказывать помощь пострадавшим коллегам.
"Врач анестезиолог-реаниматолог отделения находится в тяжёлом состоянии. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Множественные подкожные гематомы волосистой части головы. Ссадина лобной области справа. Ушибленная рана в области брови слева. Закрытый перелом решетчатой кости слева с незначительным смещением. Закрытый фрагментарный перелом нижней стенки глазной орбиты слева со смещением. Параорбитальная гематома слева. Субконьюнктивальное кровоизлияние слева. Контузия левого глазного яблока, 1 степени. Ушиб мягких тканей передней стенки живота справа. Глубокое оглушение", - уточнили в больнице.
У медбрата также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и мягких тканей височной области слева. Закрытый перелом костей носа со смещением.
Приехавшие по вызову сотрудники полиции помогли вернуть тело умершего и задержали напавших на врачей мужчин.
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