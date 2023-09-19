Родственники скончавшегося пациента избили врачей в Талгаре

Реаниматолог находится в тяжёлом состоянии.

Сыновья скончавшегося в больнице пациента избили врачей и выкрали тело отца, передаёт BaigeNews.kz.

О вопиющем случае сообщили в ЦРБ Талгарского района.

"После получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ", - сказало в сообщении.

На место вызвали полицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛҒАР АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ (@talgarskaya_crb)

Медперсонал отделения экстренно стал оказывать помощь пострадавшим коллегам.

"Врач анестезиолог-реаниматолог отделения находится в тяжёлом состоянии. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Множественные подкожные гематомы волосистой части головы. Ссадина лобной области справа. Ушибленная рана в области брови слева. Закрытый перелом решетчатой кости слева с незначительным смещением. Закрытый фрагментарный перелом нижней стенки глазной орбиты слева со смещением. Параорбитальная гематома слева. Субконьюнктивальное кровоизлияние слева. Контузия левого глазного яблока, 1 степени. Ушиб мягких тканей передней стенки живота справа. Глубокое оглушение", - уточнили в больнице.

У медбрата также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и мягких тканей височной области слева. Закрытый перелом костей носа со смещением.

Приехавшие по вызову сотрудники полиции помогли вернуть тело умершего и задержали напавших на врачей мужчин.