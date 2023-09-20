Подозреваемых в избиении талгарских медиков задержали полицейские

Сотрудники полиции Алматинской области задержали двух подозреваемых в избиении врачей в Талгарской больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Сообщается, что 19 сентября около 10: 35 в дежурную часть отдела полиции Талгарского района поступило сообщение о том, что 27-летний реаниматолог городской больницы и 21-летний медицинский работник были избиты неизвестными.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Талгарского района были выявлены и задержаны подозреваемые лица по имени Ш 1987 года рождения И Н 1994 года рождения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для всестороннего, полного и объективного изучения всех обстоятельств произошедшего",- сказал начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

Руководитель управления здравоохранения Алматинской области Лязат Актаева посетила избитых медиков и рассказала о их состоянии.

"Я посетила пострадавших коллег в ЦРБ. Пострадавшие медики находятся под наблюдением в отделении реанимации. Областными специалистами консультированы. Проведено необходимое обследование. У коллег сохраняется общемозговая симптоматика вследствие ушиба головного мозга. Врачу наложены швы на рану лба, есть контузия левого глаза, переломы костей глазницы и решетчатой кости. Медбрату предстоит операция по поводу перелома костей носа. Утром будет проведен консилиум. Один из дежурных реаниматологов (третий пострадавший) продолжает сегодня нести дежурство, хотя ему нанесен пинок в живот", - написала она на своей странице в Facebook.

Также руководитель облздрава выразила соболезнования сыновьям умершего пациента.

"Мы приносим искренние слова соболезнования родственникам пациента, умершего от острого инфаркта, который пробыл в больнице менее двух часов. Невосполнимая потеря отца для сыновей. Иманды болсын. Но это не дает права на физическое насилие по отношению к тем, кто оказывает медицинскую помощь. Медики находятся при исполнении своих служебных обязанностей, на своем рабочем месте, руководствуются в своей работе имеющимися требованиями", - написала она.

Напомним, после получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ.