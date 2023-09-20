Избиение врачей в Талгаре: депутаты требуют принять закон о статусе медработников

Вопиющим фактом назвала депутат мажилиса Гульдара Нурумова инцидент в Талгарской центральной районной больнице, где родственники скончавшегося пациента избили врачей. Она заявила о необходимости принять закон о статусе медработников, передаёт BaigeNews.kz.

Депутатский запрос Нурумова адресовала вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой и главе МВД Марату Ахметжанову.

"Одним из приоритетов предвыборной программы партии Amanat является защита медработников от профессиональных рисков. Вчера в Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации сыновьями скончавшегося пациента избиты врач реаниматолог-анестезиолог и медбрат. Мы считаем, что это вопиющий факт физической расправы, такие действия недопустимы!" - сказала депутат.

Она напомнила, что уже были случаи избиения врачей, нападения с ножом в Алматинской области и даже смертельный случай в Алматы, когда пациент застрелил врача-гастроэнтеролога.

"Медицинская общественность понимает, что сообщение о смерти может вызвать психологические и эмоциональные проявления, но надо не забывать и о том, что врачи не всесильны. Я как врач, хочу сказать, что ни один доктор не желает смерти своему пациенту. Ежедневно в своей работе медики сталкиваются с грубостью, оскорблениями и нередко нападениями агрессивных родственников", - заявила депутат.

По её словам, только в Алматинской области произошло 12 случаев нападения на сотрудников скорой помощи.

"Чего мы ждём, коллеги? Насильственная расправа над медицинскими работниками со стороны родственников и самих пациентов становится нормой в нашей стране? При таком состоянии скоро некому будет лечить людей! В связи с этим, считаем, что противоправным действиям должна быть дана справедливая оценка, виновные должны быть наказаны по всей строгости закона РК. Министерство здравоохранения должно организовать разъяснительную работу по нулевой терпимости в обществе к оскорблению медицинских работников. Мы считаем, что настало время принятия закона о статусе медицинских работников, над которым нам нужно вместе поработать", - заключила Нурумова от имени депутатов фракции Аmanat.

Напомним, инцидент в больнице произошёл 19 сентября. Оба пострадавших медика находятся в реанимации. Подозреваемых в нападении на врачей задержали.