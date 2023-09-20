Избиение медработников в Талгаре: подозреваемые водворены в ИВС

Полицией Алматинской области два подозреваемых в избиении медработников в г. Талгар водворены в изолятор временного содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

По возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования.

"Согласно части 2 статьи 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - проинформировали в полиции.

Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции области. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напомним, после получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ.

Сотрудники полиции Алматинской области задержали двух подозреваемых в избиении врачей в Талгарской больнице.