Певица INNA перенесла концерты в Казахстане из-за землетрясений
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Румынская певица INNA отменила выступления 8 и 9 марта в Алматы и Астане из-за серии землетрясений, произошедших в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.
"К сожалению, из-за землетрясения, произошедшего в Алматы на этой неделе, промоутеры решили, что безопасность должна быть главным приоритетом, и приняли трудное решение перенести концерты на более поздний срок. Мне жаль, что мы не сможем повеселиться вместе завтра, но безопасность превыше всего", – написала певица.
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Она отметила, что концерты состоятся позже - 29 апреля в Алматы и 30 апреля - в Астане.
Напомним, сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали 4 марта. Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.
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