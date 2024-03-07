Певица INNA перенесла концерты в Казахстане из-за землетрясений

Румынская певица INNA отменила выступления 8 и 9 марта в Алматы и Астане из-за серии землетрясений, произошедших в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

"К сожалению, из-за землетрясения, произошедшего в Алматы на этой неделе, промоутеры решили, что безопасность должна быть главным приоритетом, и приняли трудное решение перенести концерты на более поздний срок. Мне жаль, что мы не сможем повеселиться вместе завтра, но безопасность превыше всего", – написала певица.

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Она отметила, что концерты состоятся позже - 29 апреля в Алматы и 30 апреля - в Астане.