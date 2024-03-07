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Певица INNA перенесла концерты в Казахстане из-за землетрясений

Сегодня, 20:08
АВТОР
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instagram.com/inna Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: instagram.com/inna

Румынская певица INNA отменила выступления 8 и 9 марта в Алматы и Астане из-за серии землетрясений, произошедших в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

"К сожалению, из-за землетрясения, произошедшего в Алматы на этой неделе, промоутеры решили, что безопасность должна быть главным приоритетом, и приняли трудное решение перенести концерты на более поздний срок. Мне жаль, что мы не сможем повеселиться вместе завтра, но безопасность превыше всего", – написала певица.

 
 
 
 
 
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Публикация от INNA (@inna)

Она отметила, что концерты состоятся позже - 29 апреля в Алматы и 30 апреля - в Астане.  

Напомним, сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали 4 марта. Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп. 

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