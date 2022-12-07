Первую партию казахстанского ядерного топлива доставили в Китай

Фото: kazatomprom.kz

С завода ТОО "Ульба-ТВС" в Китай доставлена первая партия свежего ядерного топлива - тепловыделяющих сборок (ТВС), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную атомную компанию "Казатомпром".

Железнодорожные платформы с 34 транспортно-упаковочными контейнерами в сопровождении специализированной охраны доставлены на АЭС в Китае и приняты конечным потребителем - китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC.

"Реализация инновационного проекта по производству ядерного топлива для АЭС – это пример вклада компании в смягчение последствий мирового изменения климата и достижение глобальной цели по низкоуглеродному развитию. Завод "Ульба-ТВС" позволил Казатомпрому диверсифицировать производство, расширяя линейку и выпуская высокотехнологичную, экспортно ориентированную урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - заявил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Ержан Муканов.

При производстве ТВС используется добытое в Казахстане урановое сырье, переработанное на Ульбинском металлургическом заводе.

"Поздравляю коллектив завода ТОО "Ульба-ТВС" и наших партнёров из Китая с этим грандиозным событием. Первая отгрузка готовой продукции положила начало регулярным поставкам ТВС, она важна не только для наших предприятий, но и весьма значима для Казахстана и Китая в деле освоения мирного атома в целом", - сказал председатель правления АО "УМЗ" Сергей Бежецкий.

ТВС – инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) – трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС. Урановые таблетки для твэлов изготавливаются АО "УМЗ".