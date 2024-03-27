Первое заседание молодёжного литературного клуба прошло в Астане

В Национальной академической библиотеке РК прошло первое заседание молодежного литературного клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В нем приняли участие молодые поэты и писатели из регионов в возрасте 18-35 лет, обладатели государственной молодежной премии "Дарын", президентской специальной литературной премии, победители международных, республиканских поэтических конкурсов.

Целями молодежного литературного клуба, созданного при Министерстве культуры и информации являются поддержка молодых писателей, обсуждение актуальных проблем казахской литературы, новых тенденций и произведений, пропаганда авторов.

"На прошедшем Курултае Глава государства дал конкретные поручения по вопросам воспитания молодежи, формирования качественной нации, в том числе посредством развития библиотек, интереса к чтению книг. Потому что ребенок, читающий книги, несомненно, вырастет человеком с богатым духовным миром. В основе искусства лежит литература. Поэтому создание литературного клуба, который станет для молодых авторов площадкой, на которой можно обсудить актуальные вопросы литературы – это требование времени", - подчеркнула в своем выступлении министр культуры и информации Аида Балаева.

На заседании была утверждена повестка дня клуба, определены дальнейшие планы.

Участники встречи высказали различные предложения по актуальным вопросам современного литературного процесса и переводческого дела, книгоиздания и издательского дела, развития детской литературы.

Также были озвучены проблемы, касающиеся пропаганды произведений отечественных авторов, формирования культуры чтения книг.

"Сегодняшняя встреча имеет большое значение для поддержки молодых писателей. Думаю, что новый литературный клуб расширит горизонты развития казахской литературы и внесет свой вклад в развитие духовности нации", - сказал обладатель государственной молодежной премии "Дарын", критик-литературовед Бағашар Тұрсынбайұлы.

Следующие заседания литературного клуба станут выездными и будут проводиться в регионах страны.