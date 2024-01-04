"Перемены уже начались" - Рустам Кайрыев об интервью Токаева

Председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев заявил, что интервью Главы государства - откровенное, мощное и справедливое, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала запуска политических реформ в Казахстане, которые стали необходимы по велению времени, сложившихся геополитических и экономических положений в мире, обсуждался неоднократно вопрос двоевластия в стране, но ведь Токаев Касым-Жомарт Кемелевич принял на себя все бразды правления, доверенные ему казахстанцами, обозначив собственными волевыми решениями, которые он принял вместе с гражданами во время референдума. Если у кого-то это вызывает какие-то сомнения, лично у меня нет. Мы уже достаточно знаем почерк правления нашего президента, и во всех принятых решениях, изначально чувствуется его позитивной тенденции характер", - заявил Рустам Кайрыев.

Он отметил, что в стране началась хорошая борьба с бюрократией и коррупцией.

"Да, именно началась, конечно, нам всем не терпится ощутить в полной мере сегодня и сейчас, но надо понимать, что бюрократ и коррупционер - это скрытый враг, так просто его не определишь, чтоб победить всю эту коррупцию требуется время, и борьба с этим государственным недугом есть в политических реформах президента. Мне так нравятся заголовки в СМИ - "за коррупцию пойман тот-то, в таком-то регионе", "осуждён за коррупцию этот", "предотвращён коррупционный риск", "проверка выявила коррупционную схему", лед тронулся! А возвраты "выведенных", нет, правильнее будет сказать "украденных" наглым образом денежных активов, я думал, признаться честно, это вообще нереально, гиблое дело, но ведь начали возвращать, при чем колоссальные суммы, и запустили их в стройку школ. Респект, действительно прогрессируем как нация, раз возвращаем и вкладываем в нужные обществу проекты", - отметил молодёжный лидер.

Кайрыев также отметил, что большая часть в интервью была посвящена трагическим январским событиям, в которых президент также дал не мало ответов.

"Некоторые считают их политическими заключенными или героизируют их, как борцов за правду, как мирных демонстрантов, которых разгоняли, но тут я поддерживаю позицию Главы государства, разве мирные демонстрации могут нести разруху, грабежи, поджоги! Я прекрасно помню, как во время этих событий, мы защищали маленький магазинчик женщины в соседнем дворе, матери одиночки, которая вложила все последнее, что у нее есть в этот магазин, чтоб быть самостоятельной и независимой, как наша республика, и самой обеспечивать своих детей, ведь к этому стремится каждый, это правильный и честный путь, долгий, не легкий, но достойный! В чем была виновата эта женщина, Которая построила свой маленький бизнес, чтоб прокормить своих детей? И все соседи поддерживали ее, делали целенаправленно покупки там. А ведь этот магазин несколько раз хотели "вскрыть", получается это тоже борьба с якобы режимом? Или все-таки беспредел и мародерство, давайте будем уже честными! И это только один маленький пример!", - рассказал он.

Как отметил председатель Союза уйгурской молодежи, в Казахстане заработали разные площадки для решения волнующих вопросов.

"Конечно, там есть определенные нюансы и процедуры прохождения для создания разговоров на этих площадках, но в этом и есть смысл демократии, некоторые хотят в одностороннем порядке быстро все решить. Но это площадки демократических решений, поэтому и конституционны суд, и депутаты парламента, и другие, к кому часто бывают претензии, должны выслушать обе стороны, провести анализ текущей ситуации обеих сторон, ведь у каждой стороны своя правда! И у каждой стороны есть право высказаться, а потом должен быть анализ оценки. Так живут и решают вопросы все цивилизованные государства мира. В этом заключаются демократия и справедливость. Поэтому и бывают процедуры замен депутатов, судей и других, которые спустя время не дают должных результатов. С первого взгляда ведь о человеке не скажешь, какой он внутри, или какой у него КПД", - отметил Кайрыев.

В заключении молодёжный лидер отметил, что в интервью Глава государства дал понять, что казахстанцы встали на очень нелегкий путь, но он необходим, нам нужно его пройти, чтоб жить лучше в это суровое для всей планеты время.