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Переходить на электронные транспортные документы в рамках ЕАЭС призвал Алихан Смаилов
Вопросы устранения цифровых барьеров между странами ЕАЭС, внедрения инновационных решений в торговле и других отраслях экономики, а также ключевые глобальные технологические тренды обсуждены на пленарной сессии "Цифровое партнерство в новой реальности" в рамках пятого юбилейного форума Digital Almaty, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
В мероприятии приняли участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Казахстана - Алихан Смаилов, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, России - Михаил Мишустин и Узбекистана - Абдулла Арипов.
В своем выступлении премьер-министр РК отметил, что правительство реализует все необходимые меры для ежегодного увеличения вклада новых технологий в ВВП республики. Это касается цифровой трансформации, создания благоприятных условий для IТ-отрасли и развития человеческого капитала.
Вместе с тем, по его словам, для придания мультипликативного эффекта развитию IТ-рынков стран ЕАЭС необходима надежная платформа. Хорошим примером в этом плане является технопарк Astana Hub, который стал не только локальным, но и активным региональным игроком.
Кроме того, премьер-министр добавил, что автономным кластерным фондом "Парк инновационных технологий" сегодня создана экосистема, которая объединяет промышленные предприятия и IT-рынок Казахстана. В целом за годы деятельности фонд профинансировал 187 проектов на сумму более $36 миллионов в таких областях, как Индустрия 4.0, геология, металлургия и т.д.
"Важно поступательно развивать взаимодействие технологических инкубаторов наших стран", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Глава правительства отметил, что в настоящее время Казахстан идет по пути цифровой трансформации госуправления, что включает в себя реализацию FinTech и GovTech-проектов. В целом, по его словам, благодаря открытости государства и технологичности бизнеса в республике уже достигнут высокий уровень проникновения цифровых решений в повседневную жизнь.
"Цифровизация является важным компонентом в обеспечении равенства возможностей и справедливости для всех граждан страны", – отметил он.
Алихан Смаилов добавил, что правительством РК также осуществляется переход на качественно новую концепцию цифровизации госуправления Invisible Government, где в центре госполитики находится человек, его нужды и интересы. В результате это дает импульс внедрению проактивных госуслуг.
"Одним из ключевых подходов здесь является мультиплатформенный принцип оказания услуг. Государство отходит от модели "узкого горлышка", предоставляя бизнесу возможность интегрировать госуслуги в собственные платформы и цифровые экосистемы. Выгодность такого подхода очевидна", - сказал премьер-министр.
В целом он отметил, что за последние годы Казахстан достиг значительного прогресса по уровню развития электронного правительства. В соответствующем рейтинге ООН республика улучшила позиции, поднявшись с 39-го на 28-е место (с 2018 года), а в субрейтинге онлайн-сервисов – вошла в топ-10 стран мира, поднявшись с 16-го на восьмое место.
При этом премьер-министр обозначил важность усиления интеграции и создания проектов общего Евразийского масштаба. По его словам, стартом этой работы могло бы стать создание в Алматы Центра цифровых компетенций – платформы для формирования и реализации крупных цифровых инициатив в рамках Евразийского экономического союза.
В заключение Алихан Смаилов затронул темы повышения доступности и качества связи, а также развития трансграничного электронного документооборота.
Он подчеркнул, что в целях создания благоприятных условий для логистических компаний Казахстан ведет работу по переходу на электронные транспортные документы.
Подобную практику, по его мнению, можно внедрить на территории ЕАЭС, а именно перевести все иностранные бланки разрешений в электронный формат.
"Исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, повышает прозрачность взаимной торговли и, самое главное, позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы", - сказал Алихан Смаилов.
Другой актуальной темой, по словам премьер-министра, является электронное взаимодействие стран ЕАЭС в сфере взаимной торговли.
"Эти и другие вопросы могли бы стать важными направлениями нашей совместной работы в сфере цифровизации", - заключил он.
В рамках форума Алихан Смаилов вместе с главами правительств стран ЕАЭС и Узбекистана ознакомился с международной выставкой цифровых проектов, развернутой на территории казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент".
Так, гостям были презентованы крупные проекты eGov Mobile, Smart Data Ukimet, Smart Industry Management Platform, страновые технопарки, а также ряд стартапов. В частности, проект десятиклассницы Шолпан Аманкелды "наноспутник Venus-Sat.kz", который призван исследовать состояние озонового слоя, астрономические движения в околоземном космическом пространстве и прогнозировать землетрясения.
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