Передача "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану состоялась через юрисдикцию МФЦА

Сделка о передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану структурировалась через юрисдикцию МФЦА. Об этом на своём телеграм-канале написал депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, передаёт BaigeNews.kz.

"Канат Шарлапаев объявил о завершении сделки с ArcelorMittal: комбинат, шахты, обогатительные фабрики, трубопрокатный завод в Актау и ряд дочерних организаций переходят в казахстанскую юрисдикцию. Это большая победа для Казахстана – смена собственника прошла на выгодных для нас условиях. Вместо 3,5 миллиарда долларов инвестор заплатит 286 млн долларов, - написал депутат.

Он отметил, что с самого начала переговоров распространялась недостоверная информация о том, что ключевой интересант сделки – компания "Северсталь".

"Могу сказать, что никаких санкционных рисков за Лаврентьевым нет, вся сделка структурировалась через юрисдикцию МФЦА, деньги инвестор привлекал через биржу AIX, которая отвечает международным стандартам с точки зрения соблюдения всех ограничений. Для Казахстана эта сделка не несет опасности в международных судах: предыдущий инвестор дал гарантии, что не будет оспаривать её итоги", - подчеркнул Шаталов.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров также высказал свое мнение относительно состоявшейся сделки.

"Кармет" возвращается на Родину! Думаю, реализована самая оптимальная модель. Мы учимся защищать наши национальные интересы в новых условиях. Это первый опыт решения сложной задачи "жестким" дипломатическим путем", - написал Ерлан Саиров в Facebook.

Отметим, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев объявил, что предприятие выкупил Андрей Лаврентьев. Казахстанский бизнесмен, помимо приобретения активов, обязуется вложить еще 3 млрд долларов США в модернизацию производства и защиту экологии региона.

"АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в QARMET.