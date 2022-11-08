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skyteach.ru Сегодня, 16:14
109
Фото: skyteach.ru

Педагоги могут пожаловаться на свое начальство в специальном Telegram-чате

О нарушениях прав педагогов могут сообщить учителя в Telegram-чат Министерства просвещения, передает BaigeNews.kz. Чат называется "Защита педагогов"

Сообщается, что уже на сегодня в чат вступили более двух тысяч педагогов. Здесь учителя могут сообщить, к примеру, о привлечении их к несвойственным функциям, об излишней отчетности и так далее.

Вся информация, поступившая в Telegram-чат будет проверяться, специалисты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и территориальные департаменты будут оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педагогам.

"Педагоги освобождены от излишней отчетности и на сегодня они ежедневно должны заполнять только два документа - классный журнал и краткосрочный (поурочный) план. Есть конкретный перечень документов, и все должны соблюдать его. Администрация школ не вправе требовать от педагогов заполнения других документов. Если будут выявлены нарушения прав педагогов, Комитет примет соответствующие меры. Вместе с тем, напоминаем, что в регионах при территориальных департаментах работают Советы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

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#образование #педагог
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:14
109
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