Педагоги могут пожаловаться на свое начальство в специальном Telegram-чате

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О нарушениях прав педагогов могут сообщить учителя в Telegram-чат Министерства просвещения, передает BaigeNews.kz. Чат называется "Защита педагогов".

Сообщается, что уже на сегодня в чат вступили более двух тысяч педагогов. Здесь учителя могут сообщить, к примеру, о привлечении их к несвойственным функциям, об излишней отчетности и так далее.

Вся информация, поступившая в Telegram-чат будет проверяться, специалисты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и территориальные департаменты будут оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педагогам.