Паводки в Казахстане: воду откачали из более шести тысяч домов

Более 37 тысяч казахстанцев уже вернулись в свои дома после беспрецедентных наводнений. Об этом на брифинге в СЦК рассказал представитель МЧС РК Аскар Шарип, передаёт BaigeNews.kz.

"Отведена и откачана вода из 6 379 жилых домов и 2 794 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. По республике вернулись в свои дома более 37 тысяч человек, в эвакопунктах остаются более 6 тысяч человек", — сказал Аскар Шарип.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысяч человек и 2 тысяч единиц различный техники, 615 водооткачивающих и плавательных средств, 8 воздушных судов. С начала паводка откачано более 12 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

Спикер отметил, что под пристальным контролем остаётся Атырауская область, в связи с прибыванием воды на реке Жайык, продолжается мониторинг. В Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводится берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий.

Службы гражданской защиты продолжают противопаводковые мероприятия, ликвидацию последствий стихии и помощь населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях.