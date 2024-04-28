На реке Жайык в Атырауской области повышается уровень воды

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки по реке Жайык за счёт поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды повысился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

На гидропосту в поселке Индербор уровень воды — на отметке 645 см, подъем уровня на 19 см. Общий подъем с начала паводка составляет 422 см.

В посёлке Махамбет уровень воды — на отметке 743 см, подъем уровня за сутки на 8 см. Общий подъем с начала паводка — 426 см,



В Атырау уровень воды — на отметке 434 см, подъем уровня за сутки 3 см. Общий подъем с начала паводка составляет 243 см,

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.