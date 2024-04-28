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На реке Жайык в Атырауской области повышается уровень воды

Сегодня, 10:19
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оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки по реке Жайык за счёт поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды повысился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

На гидропосту  в поселке Индербор уровень воды — на отметке 645 см, подъем уровня на 19 см. Общий подъем с начала паводка составляет 422 см.

В посёлке Махамбет уровень воды — на отметке 743 см, подъем уровня за сутки на 8 см. Общий подъем с начала паводка —  426 см, 
 
В Атырау уровень воды — на отметке 434 см, подъем уровня за сутки 3 см. Общий подъем с начала паводка составляет 243 см,
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

"На 28 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с", — говорится в сообщении.

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