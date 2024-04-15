Паводки в Казахстане: спасено более 108 тысяч человек

С начала паводкового периода в Казахстане спасено более 108 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МЧС РК.

Вернулись домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 7 444 человека, из них 3 111 детей.

Откачано 9,4 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 2,1 миллиона мешкотар и 1,2 миллиона тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано 32 963 человека и 3 798 единиц техники, 764 водооткачивающих средства, 255 плавательных средств, 14 воздушных судов.

На телефоны "горячей линии" поступило 1 714 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь 126 пострадавшим.

Подтопленными остаются 4 898 частных жилых домов, 1 542 придворовые территории и 2 035 дачных домов. Отведена вода из порядка 3,5 тысячи жилых домов и 2 078 дворовых территорий.

"Из-за поднятия уровня воды в реке Есиль в Петропавловске и населённых пунктах Кызылжарского района СКО проведена эвакуация населения. Эвакуационные работы продолжаются", – сказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

Спикер также напомнил, что в восьми регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.