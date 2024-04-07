Паводки в Казахстане: премьер дал поручения министрам и акимам

Премьер-министр страны Олжас Бектенов дал ряд поручений, связанных с паводковой ситуацией в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министерству здравоохранения премьер поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды.

"Министерству сельского хозяйства — обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации; Министерству внутренних дел необходимо принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения; киматам — беспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос их временного проживания на период восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что паводковая ситуация в стране находится на постоянном контроле Штаба.

Напомним, режим ЧС местного масштаба объявлен в 30 населённых пунктах в десяти регионах страны.

С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети. К этому часу одтопленными остаются шесть областей: Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская и Северо-Казахстанская. Талая вода зашла в 3 702 дома.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Ранее в Минздраве опровергли слухи об ухудшении качества питьевой воды в подтопленных областях.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, отметив, что в стране "Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет". Глава государства также заявил, что ни один из пострадавших не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, а все материальные потери будут компенсированы. Президент также отдельно обратился к журналистам и блогерам и дал поручения информационному штабу.