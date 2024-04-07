Слухи об ухудшении качества питьевой воды в подтопленных областях опровергли в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Казахстана опровергли слухи об ухудшении качества питьевой воды в подтопленных областях, передаёт BaigeNews.kz.

Об эпидситуации по инфекционным заболеваниям в пострадавших от паводков регионах сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова во время брифинга оперативного информационного штаба.

"На сегодня эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, характерным для паводкового периода, это, в первую очередь, острые кишечные инфекции, стабильная. Мы не отмечаем роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями", — заявила вице-министр.

Она рассказала о мероприятиях, которые проводят медики, чтобы не допустить вспышки инфекционной заболеваемости.

"В первую очередь, это обеспечение безопасности и качества воды. В этой связи во всех регионах, где отмечается сложная паводковая ситуация, проводится усиленный лабораторный мониторинг качества безопасности воды. На сегодняшний день отобрано и исследовано более четырёх тысяч проб воды, как из источников централизованного водоснабжения, так и децентрализованного. На сегодня показатели несоответствия — минимальные и не являются критичными для риска возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями", — сказала Есмагамбетова.

Кроме того, в целях профилактики инфекционных заболеваний проводится работа в эвакуационных пунктах, где размещено население. Обеспечено дежурство специалистов санитарно-эпидемиологической службы, которые контролируют водоснабжение, качество и безопасность питания, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в местах проживания населения.

У вице-министра уточнили, нет ли рисков распространения норовирусной инфекции, рост которой наблюдается в подтопленных регионах соседней России.

"Норовирус относится к группе кишечных заболеваний. Меры профилактики, которые предпринимаются с точки зрения недопущения вспышек инфекционных заболеваний, направлены в том числе и на норовирус. Если говорить об эпидситуации по норовирусу, то сегодня мы не видим никакого роста заболеваемости остро-кишечными инфекциями, в том числе и норовирусом", — ответила Есмагамбетова.

Напомним, на данный момент подтопления ликвидируют в семи регионах страны. Всего в Казахстане с начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. На местах работают около трёх тысяч медиков.