Паводки в Казахстане: президент отдельно обратился к журналистам и блогерам

В своем обращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил не распространять непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники, передаёт BaigeNews.kz.

Президент отдельно обратился к журналистам и блогерам, а также дал поручения информационному штабу.

"Обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам: не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники. В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации. Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией. В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!", — сказал президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложной паводкойо ситуацией в республике. Президент отметил, что "Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет". Глава государства также заявил, что ни один из пострадавших не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, а все материальные потери будут компенсированы.

Накануне президент провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Президент заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.