Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Синоптики "Казгидромета" сообщили о продолжающемся подъёме уровня воды в Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На водных объектах продолжается ослабление и разрушение ледовой обстановки, заторные явления, колебания и повышения уровней воды. Местами сохраняются превышения критических отметок, за счет интенсивного снеготаяния в руслах рек, а также добегания талого стока и боковой приточности", — сказала пресс-секретарь ведомства Алина Исмагулова

Кроме того, "Казгидромет" объявил штормовое гидрологическое предупреждение в нескольких областях.

Так, жителей Костанайской области предупредили о подъёме уровня воды за счёт боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможны превышения опасных отметок, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки.

По области Абай и Восточно-Казахстанской области в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона, интенсивного снеготаяния и вскрытия рек, ожидаются резкие подъёмы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков.

В Атырауской области с 7 по 9 апреля в связи с высоким уровнем воды в бассейне реки Эмба сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

В Акмолиинской области с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, и возможно, превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.