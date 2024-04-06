Паводки в Казахстане: движение ограничено на 11 трассах в шести областях
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"КазАвтоЖол" обновил информацию о ситуации на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 6 апреля 2024 года в 15:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 5411 метров в 5 областях: Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, СКО. Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 6 областях: Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, СКО на протяжённости 593 км", — говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 399 единиц техники и 822 человек.
Ранее глава государства обратился к народу Казахстана в связи со сложными паводковыми условиями в стране.
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