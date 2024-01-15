Парковка подорожает в аэропорту Алматы
Сегодня, 22:34
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Сегодня, 22:34Сегодня, 22:34
50Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В аэропорту Алматы с 1 февраля подорожает парковка, передаёт BaigeNews.kz.
Тарифы будут разниться в зависимости от зоны парковки и времени нахождения транспортного средства на стоянке.
На территории привокзальной площади и в крытом парковочном комплексе машина может бесплатно находиться до 15 минут, но не более двух раз в сутки.
От 15 минут до часа – 500 тенге; от часа до двух часов – 700 тенге; до четырёх часов – 1 000 тенге; от четырёх до шести часов – 1 500 тенге; до 12 часов – 2 400 тенге; от 12 часов до суток – 3 500 тенге; свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки - 5 000 тенге.
За несанкционированный проезд неустойка составит 30 000 тенге.
Стоянка на территории южной парковки:
- До 15 минут – без оплаты не более двух раз в сутки;
- От 15 минут до часа – 300 тенге;
- От часа до двух часов – 400 тенге;
- От двух до четырёх часов – 600 тенге;
- От четырёх до шести часов – 800 тенге;
- От шести до 12 часов – 1 400 тенге;
- От 12 до 24 часов – 2 000 тенге;
- Свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки - 3 000 тенге.
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