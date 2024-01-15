Парковка подорожает в аэропорту Алматы

Тарифы будут разниться в зависимости от зоны парковки и времени нахождения транспортного средства на стоянке.

На территории привокзальной площади и в крытом парковочном комплексе машина может бесплатно находиться до 15 минут, но не более двух раз в сутки.

От 15 минут до часа – 500 тенге; от часа до двух часов – 700 тенге; до четырёх часов – 1 000 тенге; от четырёх до шести часов – 1 500 тенге; до 12 часов – 2 400 тенге; от 12 часов до суток – 3 500 тенге; свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки - 5 000 тенге.

За несанкционированный проезд неустойка составит 30 000 тенге.

Стоянка на территории южной парковки: