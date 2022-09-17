Папа Римский: Казахстан стал для меня настоящим сюрпризом

Фото: скриншот с видео 24.kz

Делегация Папского Совета во главе с Понтификом благополучно вернулась в Ватикан. Прямо на борту самолёта на обратном пути Папа Римский Франциск ответил на вопросы журналистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

Глава Римско-католической церкви сказал, что он очень высоко оценивает организацию, проведение и итоги авторитетного международного религиозного форума Понтифик отметил, что казахстанцы могут гордиться своей страной.

"Казахстан стал для меня настоящим сюрпризом. Я знал, что у вас есть такая столица и страна, которая пришла к большому развитию в течение 30 лет независимости. Но я был впечатлён увиденным. Такая большая страна с 19 миллионами граждан, очень дисциплинированная и красивая – это невероятно! Ваша столица – это современный город с хорошо сбалансированной, продуманной архитектурой. Меня особенно впечатлило ваше желание двигаться вперед не только в промышленном, экономическом и материальном развитии, но и в культурном. Это значит, что ваша страна – дальновидная и объединяющая в диалоге тех, кто не отбрасывает, а харанит религиозные ценности. Вы можете гордиться своей страной – Родиной, которая у вас есть", – сказал Папа Римский.

Епископу Рима таже задали вопрос об уровне развития католицизма в таком преимущественно мусульманском обществе, как Казахстан. Папа Римский обратил внимание на мирное сосуществование конфессий в стране.

"На встрече в кафедральном соборе я был счастлив видеть католиков, которые с такими восторженными, счастливыми и радостными лицами. Такое прекрасное сосуществование с мусульманами – это очень хорошо. Каждый имеет свое мнение, но уважает при этом другое, все разговаривают друг с другом как братья, потому что если нет диалога, то есть либо невежество, либо война. Лучше жить, как братья. Я не отрекаюсь от своей веры, если говорю с верой другого, напротив - я слушаю его. В эти дни нам представилась замечательная возможность собраться всем вместе и показать всем истину и неотъемленую суть религии", – заявил Папа.

На протяжении всего визита в Казахстан Папа обращался к корням и традициям казахского народа. Понтифик воспевал величие и мудрость домбры и цитировал великого Абая

Журналисты во время полёта поинтересовались у главы Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигеля Анхеля Аюсо о том, что вдохновило святого отца на это.

"Папа Франциск остался очень доволен тем, как он продвигал вместе с вашим президентом возможность увеличить диалог в мире. Мы были очень разы, когда Касым-Жомарт Токаев во время прощальной речи подарил святому отцу домбру и он был тронут, поскольку домбра - это что-то очень настоящее. И образ, который Понтифик принял из вашей культуры свидетельствует о важности диалога и раскрывает вас, казахов, как важных для этого людей", – отметил Аюсо.

Сразу после взлета авиалайнер с Папой Римским на борту сопроводили военные истребители вооружённых сил Казахстана. Два самолёта СУ-30 летели так близко к борту, что можно было рассмотреть лица пилотов из иллюминаторов.

Выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, Папа Римский назвал открытый многонациональный и многоконфессиональный народ примером для будущего и обещал вернуться на следующие встречи религиозных лидеров всё в то же место на карте - казахстанскую столицу.

Накануне понтифик провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса, можно прочитать здесь.