Великое таинство. Папа Римский провёл святую мессу в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz

Папа Римский Франциск провел мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса - в материале BaigeNews.kz.

Месса - главное богослужение католической церкви. Её продолжительность обычно составляет 40 минут, в редких случаях - несколько часов. Обычно мессу служат утром, но дневные и вечерние мероприятия также допустимы.

В столице месса прошла после обеда, так как в первой половине дня Папа Римский Франциск принимал участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. На территорию ЭКСПО-парка он въехал на папамобиле. Месса началась с пения католического хора, затем вступление читали священники местного костёла.

Люди прибыли на богослужение из Румынии, Германии, Польши, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Беларуси, Таджикистана.

Среди казахстанцев наибольшее количество паломников приехали из Карагандинской (770 человек), Акмолинской (360 человек), Северо-Казахстанской (227 человек), Павлодарской (141 человек) и Алматинской (132 человека) областей. Астанчан было 880 человек, из Алматы - 150 человек.

"Для нас большая честь участвовать в этом мероприятии. Для США свобода религии – важная часть международной политики. Мы очень ценим партнёрство с Казахстаном, чтобы поддержать свободу религии", - рассказала временный поверенный в делах США в Казахстане Джуди Куо.

Марина приехала из Караганды.

"Месса - это очень важное таинство в жизни верующих католиков. И особенно сегодня, когда нас так много, вместе с главой нашей церкви Папой Римским объединимся в общей молитве о благе всех людей, о мире", - поделилась она.

Михаэла тоже добиралась из Караганды для участия в молебне. Для нее это событие - возможность встретиться с Христом и провести время с братьями и сёстрами по вере.

"Для меня месса значит встречу со Христом, с Богом, а сегодня особым образом с Христом таинственным – потому что он на небе, но мы верим, что он присутствует в церкви. Мы благодарим Бога за этот дар. Благодаря моим родителям я с детства в религии. В Казахстане отношение к религиям очень открытое, и пусть католическая община не очень большая, но люди здесь открыты для духовного", - рассказала она.

Перед завершением мессы святой отец причастил верующих, а затем обратился к публике со словами благодарности:

"Хочу выразить сердечную благодарность представителям гражданских и религиозных властей страны. Приветствую всех вас, братья и сестры, особенно тех, кто приехал из других стран Центральной Азии и из дальних уголков этой бескрайней земли. От всего сердца благословляю пожилых и больных, детей и молодёжь. Сегодня, в праздник Воздвижения Святого Креста, мы пребываем в духовном единении с Национальным Святилищем Царицы Мира в Озерном. Архиепископ Томаш напомнил, что там находится большой крест, на котором среди прочего написано: "Народу Казахстана - благодарность" и "людям - мир". Благодарность Господу за святой Божий народ, живущий в этой великой стране, сочетается с благодарностью за его стремление содействовать диалогу и превращается в призыв к миру, к тому миру, которого жаждет наш мир".

Он отметил, что думает о многих местах, измождённых войной. Но посоветовал, не привыкать к войне и не смиряться с её неизбежностью.

"Давайте придём на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что ещё должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества? Единственный выход - мир, а единственный путь к нему - диалог. С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладали над раздорами. Пусть мир научится созидать мир, в том числе путём ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - сказал он в заключении мессы.

Ранее в выступлении на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск несколько раз процитировал Абая. Он продемонстрировал знания о жизни Абая и его деятельности, отметив, что поэт оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе казахского народа - гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане продлится два дня - 14 и 15 сентября.