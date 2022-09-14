Папа Римский процитировал Абая

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Папа Римский Франциск несколько ращ процитировал Абая в своём выступлении на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz. Он продемонстирровал знания о жизни Абая и его деятельности, отметив, что поэт оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе казахского народа - гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему.

"В основе мира – любовь и справедливость. Абай напоминает: "Начало человечности – любовь и справедливость". Это венец творения всевышнего. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирное наше существование в своих корыстных целях потеряло священную цель. Священное не должно служить опорой власти, а власть не должна опираться на священное. Бог - мир, и ведёт бог всех в мир, никогда – к войне. Поэтому давайте с ещё большей силой посвятим себя содействию, укреплению необходимости того, чтобы конфликты разрешались не никчёмными доводами силы, не оружием и угрозами, а лишь теми средствами, которые благословляет небо. Теми средствами, которые достойны человека. Встречи, диалог, терпеливые переговоры, которые мы проводим с особой заботой о детях, о молодых поколениях. В них живёт надежда о том, что мир – это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает их мечты о прогрессе и будущего к исполнению. Абай в связи с этим призывал расширять знания, выйти за пределы своей культуры, принять познание, историю и литературу других. Прошу вас, давайте будем вкладывать в образование, а не в оружие", - призвал понтифик.

Он также призвал быть ближе к "оставленным, маргиналам, самым слабым и бедным, кто скрыто страдает, далеко от софитов". Папа Римский считает, что самый большой фактор риска сегодня по-прежнему - бедность.

"По этому поводу Абай мудро замечал: "Могут ли те, кто голодает, сохранять ясный ум и выказывать усердие в учёбе?" Бедность и распри порождают насилие и жадность. Пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы, худшие, чем ковид - ненависть, насилие, терроризм. Это приводит нас ко второй проблеме планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих - проблеме мира. Последнее десятилетие - это главная тема диалога между религиозными главами. И всё же мы видим, что и наши дни отмечены язвой войны, атмосферой безнадёжных конфликтов, неспособрностью сделать шаг назад и протянуть руку другому. Нужен призыв, толчок, и он, братья и сёстры, должен исходить от нас", - сказал Папа Римский.

Он задался вопросом - может ли верующий челове, допустить, чтобы чья-то жизнь, дарованная всевышним, была загублена.

"Абай напоминает: "Тот, кто допускает зло, не препятствуя ему, не может считаться истинным верующим". Или же он верущий наполовину. Братья и сёстры, каждому из нас нужно очиститься от зла. Великий казахский поэт настаивал на этом. Он писал: "Кто, не завершив учёбу, оставляет её, тот лишает себя благословения. А также, кто не соблюдает себя в строгости, тот не умеет сострадать, того нельзя считать верующим", - сказал понтифик.

Во время обращения к казахстанской общественности накануне он упоминал домбру. Её образ он также связал с Абаем.

"Нам нужно найти ответы на самые важные вопросы. Чтобы мотивировать духовность. Чтобы, как пишет Абай, сохранять живую душу и ясный ум. Мир ждет от нас подлинную религиозность", - сказал Папа Римский.

Во Дворце независимости начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Трансляцию со Съезда можете посмотреть здесь.