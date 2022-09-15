Мультикультурный народ Казахстана как пример будущего — Папа Римский Франциск

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Народ Казахстана благодаря своей межконфенсиональности и мультикультурности — это пример будущего, на который нужно равняться. Так считает Папа Римский Франциск, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного азиатского континента, стал естественным местом для нашей встречи. Его государственный флаг символизирует необходимость сохранения здравого баланса между политикой и религией. В действительности золотой орёл на знамени олицетворяет земную власть как память о древних империях. А синий фон навевает мысли о небесной семье и символизирует трансцендентность", — отметил он в своей речи на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, семья, переводящаяся на казахский язык как “гнездо души и любви”, — это ествественная и незаменимая среда, которую нужно защищать и поддерживать, чтобы могли вырасти люди завтрашнего дня.

"Братья и сестры, народ Казахстана — открытый завтрашнему дню и свидетель стольких страданий в прошлом, благодаря своей потрясающей межконфессиональности и мультикультурности — это пример будущего. Этот пример побуждает нас строить будущее, не забывая о трансцендентности и братстве. Давайте продолжать путь таким образом — шагая вместе по земле, как братья неба. Как творцы надежды и как созидатели согласия, вестники мира и единства", — этими словами завершил свою речь глава Ватикана.

До начала финальной сессии Съезда Папа Римский посетил римско-католический кафедральный собор Матери Божией Неустанной помощи в Нур-Султане. Он встретился с епископами, монашествующими, семинаристами и церковнослужителями. Понтифик освятил новую икону Матери Божией и благословил казахстанскую паству католической церкви. Также он выслушал обращения местных священнослужителей и прихожан, которые рассказали о своей службе в лоне церкви.

Напомним, накануне Папа Римский Франциск провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса, можно прочитать здесь.



Ранее в выступлении на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий понтифик несколько раз процитировал Абая. Папа Римский Франциск продемонстрировал знания о жизни Абая и его деятельности, отметив, что поэт оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе казахского народа — гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему.



