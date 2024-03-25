Папа Франциск осудил теракт в Москве

Папа Франциск помолился о жертвах теракта в московском "Крокус сити холле", назвав нападение "подлым" и "бесчеловечным", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Я возношу молитвы за жертв этой подлой террористической атаки, произошедшей позапрошлым вечером в Москве", – такие слова прозвучали из уст папы римского после мессы на площади Святого Петра в Вербное (Пальмовое) воскресенье. В Ватикане сообщили, что на богослужении присутствовало около 60 тысяч человек.

Выступая перед ними, понтифик осудил пятничное нападение в "Крокус сити холле", назвав его "бесчеловечным актом, оскорбляющим Господа".

"Дорогие братья и сёстры, Иисус вошел в Иерусалим как смиренный и мирный царь: давайте откроем Ему наши сердца! Только Он может избавить нас от вражды, ненависти, насилия, ибо Он есть милость и прощение грехов... Давайте помолимся за всех наших братьев и сестёр, которые страдают из-за войны", - также сказал глава Католической церкви, призвав присутствующих молиться о жертвах войн в Украине и Секторе Газа.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в Москве произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

По последним данным погибли 137 человек, пострадали 182. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. Началась процедура опознания тел погибших в теракте.

ФСБ России сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте.