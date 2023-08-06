"Озенмунайгаз" опроверг информацию о приостановке работы скважин

В АО "Озенмунайгаз" прокомментировали информацию о проблемах компании с электроэнергией и выплатой зарплат сотрудникам, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 4 августа работа АО "Озенмунайгаз" приостановлена из-за нехватки электричества, а сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.

В компании представили следующие данные по ограничению электроэнергии 5 августа:

с 13.40 со стороны МАЭК были введены ограничения на 4 МВт

с 15.37 - 1 МВт ограничение

с 15.47- 2 МВт ограничение

Дефицит составил 7 МВт из 80 МВт. Остановлено 8 агрегатов из 36, в работе 28 агрегатов.