"Озенмунайгаз" опроверг информацию о приостановке работы скважин
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В АО "Озенмунайгаз" прокомментировали информацию о проблемах компании с электроэнергией и выплатой зарплат сотрудникам, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 4 августа работа АО "Озенмунайгаз" приостановлена из-за нехватки электричества, а сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.
В компании представили следующие данные по ограничению электроэнергии 5 августа:
с 13.40 со стороны МАЭК были введены ограничения на 4 МВт
с 15.37 - 1 МВт ограничение
с 15.47- 2 МВт ограничение
Дефицит составил 7 МВт из 80 МВт. Остановлено 8 агрегатов из 36, в работе 28 агрегатов.
"Остановки скважин не было. Все работают в штатном режиме. Несомненно, аварийные отключения электроэнергии отрицательно сказываются на добыче нефти, но, несмотря на это, с начала года заработная плата работников АО "Озенмунайгаз" полностью выплачена, рабочие места сохранены. В дальнейшем, несмотря на указанные трудности, планируется своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам, и в этом направлении принимаются соответствующие меры. Распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте компании.
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