"Озенмунайгаз" приостановил работу в Мангистау

Нефтяники бьют тревогу. Работа приостановлена, как уверяют сотрудники АО "Озенмунайгаз", с 4 августа. Причину объясняют нехваткой электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Теперь же из-за приостановки работы сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.

В АО "Озенмунайгаз" журналистам также сослались на проблемы со стороны МАЭК.

Еще вечером 3 июля сработала автоматическая частотная разгрузка, вследствие которой была остановлена работа 30 агрегатов блочной кустовой насосной станции.

Введено ограничение электрических мощностей энергопередающих организаций. Всего остановлено 3784 добывающих скважины и 36 единиц агрегатов поддержания пластового давления.