"Озенмунайгаз" приостановил работу в Мангистау
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
131Фото: Озенмунайгаз
Нефтяники бьют тревогу. Работа приостановлена, как уверяют сотрудники АО "Озенмунайгаз", с 4 августа. Причину объясняют нехваткой электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Теперь же из-за приостановки работы сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.
В АО "Озенмунайгаз" журналистам также сослались на проблемы со стороны МАЭК.
Еще вечером 3 июля сработала автоматическая частотная разгрузка, вследствие которой была остановлена работа 30 агрегатов блочной кустовой насосной станции.
Введено ограничение электрических мощностей энергопередающих организаций. Всего остановлено 3784 добывающих скважины и 36 единиц агрегатов поддержания пластового давления.
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