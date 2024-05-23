Открытые в Махамбетском районе эвакопункты могут вместить до 2 тыс человек

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал информацию о вместимости эвакопунктов в Махамбетском районе, передаёт BaigeNews.kz.

"Махамбетская СШ им. Е. Акелеуова, вместимость — 1000 человек, детский сад "Нуршуак" — 300 человек, СШ № 2 им. Д. Туленова — 400 человек, детский сад № 4 "Алтынай" — 300 человек", — отмечается в сообщении Оперштаба.

Адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе можно найти по ссылке.

Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области прорвало возведенную дамбу.

В районе началась полная эвакуация населения, была включена сирена. Под угрозой затопления оказался сельский медицинский пункт.

В работах по восстановлению защитной дамбы были задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные, а также 35 единиц техники.

В 03.00 поврежденную дамбу восстановили.