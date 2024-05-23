Кадры аварийно-спасательных работ в селе Жалгансай показал Оперштаб

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал видео аварийно-спасательных работ в селе Жалгансай, где произошёл прорыв дамбы, передаёт BaigeNews.kz.

В работах по восстановлению защитной дамбы задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные, а также 35 единиц техники.

Напомним, в связи с угрозой подтопления села Жалгансай проводится заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет. Адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе - по ссылке.