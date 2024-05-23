Прорыв дамбы: адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе

Сегодня, 02:54

Сегодня, 02:54

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 01:50 было эвакуировано порядка 90 жителей.

В эвакопункте средней школы Д.Туленова размещено около 200 жителей. Эвакуация продолжается.