Прорыв дамбы: адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе
Сегодня, 02:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:54Сегодня, 02:54
319
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 01:50 было эвакуировано порядка 90 жителей.
В эвакопункте средней школы Д.Туленова размещено около 200 жителей. Эвакуация продолжается.