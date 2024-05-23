  • 23 Мая, 13:15
  • BAIGENEWS

Прорыв дамбы: адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе

Сегодня, 02:54
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Прорыв дамбы: адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе Сегодня, 02:54
Сегодня, 02:54
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Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал адреса пунктов эвакуации в Махамбетском районе, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 01:50 было эвакуировано порядка 90 жителей. 

В эвакопункте средней школы Д.Туленова размещено около 200 жителей. Эвакуация продолжается.

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