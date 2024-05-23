Дамбу прорвало в Атырауской области: объявлена эвакуация

В селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области прорвало возведенную дамбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный региональный штаб по ЧС.

В Махамбетском районе началась полная эвакуация населения, включена сирена. В данный момент под угрозой затопления — сельский медицинский пункт.

"Для стабилизации ситуации с районного центра запрошены дополнительные силы и средства. На месте ЧС находится аким области Серик Шапкенов. В 01.20 были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей. На данный момент для ликвидации ЧС задействовано 15 единиц техники и 50 солдат личного состава МО", — указывается в сообщении оперативного штаба по ЧС Атырауской области.

Село Жалгансай находится в 15 км от районного центра села Махамбет. Здесь проживает 1286 человек. Количество домов — 237.

В работах по восстановлению защитной дамбы задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтёры, военные, а также 35 единиц техники.

По состоянию на 01:50 эвакуировано порядка 90 жителей. Эвакуация продолжается.

Позже в оперштабе добавили, что в эвакопункте средней школы Д.Туленова размещено около 200 жителей.

Вечером 22 мая оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил, что уровень воды в реке Урал продолжает расти. По сравнению с утренними данными, к 20:00 в Атырау, сёлах Жанаталап и Еркинкала уровень воды вырос на два сантиметра.