  • 23 Мая, 13:15
  • BAIGENEWS

Поврежденную дамбу восстановили в Атырауской области

Сегодня, 03:26
АВТОР
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МЧС РК/telegram Сегодня, 03:26
Сегодня, 03:26
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Фото: МЧС РК/telegram

В селе Жалгансай Атырауской области восстановлена поврежденная дамба, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил оперативный штаб по ЧС Атырауской области, показав видеокадры с места аварийно-спасательных работ.

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