Поврежденную дамбу восстановили в Атырауской области
Сегодня, 03:26
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Сегодня, 03:26Сегодня, 03:26
306Фото: МЧС РК/telegram
В селе Жалгансай Атырауской области восстановлена поврежденная дамба, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщил оперативный штаб по ЧС Атырауской области, показав видеокадры с места аварийно-спасательных работ.
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