Отбор на Олимпиаду-2024: Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай в весе до 80 килограммов одержал победу в бою за выход в 1/4 финала лицензионного турнира в итальянском Бусто-Арсцио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он победил Алексея Алферова из Беларуси.

В первом раунде боксёры обменялись эффективными атаками. Судьи оценили трехминутку раздельным решением. Затем Алферов немного растерял во втором раунде. И с небольшим отрывом вперёд вышел Оралбай. Всё решилось в третьей трехминутке. Казахстанец забрал бой и вышел в 1/4 финала

Напомним, чтобы поехать на предстоящую Олимпиаду, на турнире в Бусто-Арсицио в весе 80 кг у мужчин нужно дойти до полуфинала.

Ранее к путёвке на Олимпиаду приблизились Алуа Балкибекова и Сакен Бибосынов. Они также пробились в четвертьфинал.

Накануне казахстанских боксёров поддержал глава НОК РК Геннадий Головкин.