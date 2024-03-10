Отбор на Олимпиаду-2024: Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал
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Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай в весе до 80 килограммов одержал победу в бою за выход в 1/4 финала лицензионного турнира в итальянском Бусто-Арсцио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он победил Алексея Алферова из Беларуси.
В первом раунде боксёры обменялись эффективными атаками. Судьи оценили трехминутку раздельным решением. Затем Алферов немного растерял во втором раунде. И с небольшим отрывом вперёд вышел Оралбай. Всё решилось в третьей трехминутке. Казахстанец забрал бой и вышел в 1/4 финала
Напомним, чтобы поехать на предстоящую Олимпиаду, на турнире в Бусто-Арсицио в весе 80 кг у мужчин нужно дойти до полуфинала.
Ранее к путёвке на Олимпиаду приблизились Алуа Балкибекова и Сакен Бибосынов. Они также пробились в четвертьфинал.
Накануне казахстанских боксёров поддержал глава НОК РК Геннадий Головкин.
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