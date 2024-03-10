Сакен Бибосынов победил в "казахском дерби" в отборе на Олимпиаду-2024
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Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов провел третий бой на лицензионном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов сразился со своим соотечественником Азатом Махметовым, который выступает за Бахрейн, и победил его раздельным решение судей.
Таким образом, Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал и приблизился к завоеванию олимпийской лицензии. Напомним, для того, чтобы попасть на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция), на турнире в Бусто-Арсицио в весе 51 кг у мужчин нужно дойти до полуфинала. Стоит добавить, что на предыдущей Олимпиаде в Токио (Япония) Бибосынов выиграл бронзовую медаль.
Ранее в четвертьфинал отбора на Олимпиаду-2024 пробилась Алуа Балкибекова.
Накануне приехавший в Италию президент Национального Олимпийского комитета РК Геннадий Головкин встретился с мужской и женской командами Казахстана по боксу.
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