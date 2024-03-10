Алуа Балкибекова оказалась в шаге от Олимпиады-2024
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Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела второй бой на лицензионном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 50 килограммов Балкибекова сразилась с представительницей Южной Кореи Джо Хён Джун и победила ее раздельным решением судей.
Таким образом, Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал турнира и приблизилась к путевке на Олимпиаду-2024 в Париже.
Напомним, для этого в весе 50 кг у женщин нужно дойти до полуфинала: все четыре полуфиналистки получат квоты для участия в предстоящих Олимпийских играх. Что касается достижений в карьере Балкибековой, то она дважды становилась призеркой чемпионата мира ("серебро" — 2022 год, "бронза" — 2023 год) и два раза выигрывала чемпионат Азии (2021, 2022).
Накануне приехавший в Италию президент Национального Олимпийского комитета РК Геннадий Головкин встретился с мужской и женской командами Казахстана по боксу.
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