О чём говорил Головкин с казахстанскими боксёрами в Италии

Президент Национального Олимпийского комитета РК Геннадий Головкин встретился с мужской и женской командами Казахстана по боксу в итальянском Бусто-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В данное время казахстанские боксеры бьются на отборочном турнире за олимпийские лицензии.

В неформальной обстановке Головкин поделился советами и выразил свою поддержку перед самой ответственной частью квалификационных соревнований.

"Я приехал сюда только для того, чтобы поддержать нашу команду. Чтобы вы увидели, что я простой человек, который был на вашем же месте. Сейчас на плечах у каждого из вас лежит большая ответственность, но надо уметь её принимать, и выходя на ринг отрабатывать все три раунда, каждую минуту, не отдавая своё. Казахская школа бокса является одной из лучших в мире, и нам надо сделать все, чтобы продолжить эти традиции. Мы с вами одна команда, я хочу чтобы вы знали, что я всегда рядом, готов поддержать", — сказал Геннадий боксёрам и тренерам.

Он отметил, что важно всегда сохранять командный дух и быть сплочёнными, поддерживать друг друга, и не забывать, что они представляют весь Казахстан.

Боксеры в свою очередь поблагодарили президента НОК за поддержку.

"Мы благодарны, что поддерживаете нас, наш дух. Наша команда рада видеть вас лично. У нас одна задача - это завоевание лицензии для страны. Мы знаем свою главную цель и сделаем все возможное от нас", — сказал капитан мужской команды Асланбек Шымбергенов.

Отметим сегодня, 10 марта, на ринг выйдут сразу пять казахстанцев. За выход в четвертьфинал будут биться Алуа Балкибекова, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай и Махмуд Сабырхан.