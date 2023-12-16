От снежного плена за одну ночь спасены более пяти тысяч казахстанцев

Из остановившегося в снежных заторах автомобилей, большегрузов и автобусов в нескольких регионах страны спасены и эвакуированы свыше пяти тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В аварийно-спасательных работах в Жамбылской области было задействовано более 450 человек и 230 единиц техники МЧС, МВД, Министерства обороны, "Казавтожола", местных исполнительных органов. А также 42 спасателя и восемь единиц техники МЧС Кыргызстана, которые прибыли на помощь.

В Туркестанской области в аварийно-спасательных и неотложных работах было задействовано порядка 450 человек и 140 единиц техники подразделений МЧС, дорожных служб, полиции и местных исполнительных органов.

Также на дорогах области Жетысу спасено более 70 человек.

"На данный момент закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского и четырёх областного значения в Жамбылской, Туркестанской областях и области Абай и Жетысу. Работа оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки", — сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за снежных заносов в Жамбылской области временно отменили курсирование пяти пассажирских поездов.

В условиях нулевой видимости железнодорожникам приходилось расчищать снег. С 13 по 15 декабря было убрано более 11 тысяч кубометров снега. Для расчистки путей задействовали специальную технику.

После устранения заносов на одном из затруднённых участков возобновили движение поездов, а 500 пассажиров, оказавшиеся в заторах, уехали на поезде благодаря транспортым полицейским.

Всего из-за непогоды на 16 участках трасс в пяти областях Казахстана пришлось ввести ограничения движения.