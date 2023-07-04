Осуждены руководители финансовой пирамиды World Business Consulting

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Организаторы пирамиды World Business Consulting привлекли более 757 млн тенге казахстанцев.

4 июля 2023 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны осуждены руководители финпирамиды World Business Consulting, передаёт Baigenews.kz.

Осужденные извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других.

"Судом установлено, что М., К. и Н. в период с 2018 по 2022 год на территории г.Астаны создали и руководили структурным подразделением фин.пирамиды World Business Consulting и привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму более 757 млн тенге", - сообщили в суде.

Всего по делу признаны потерпевшими 83 жителя различных городов Казахстана.

Вина осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключением аудиторского отчета, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевшими денежных средств в финансовую пирамиду.

Санкция УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Приговором суда М., К. и Н. признаны виновными за создание и руководство финанасовой пирамиды (ст.217 ч.3 п.2) УК).

М. и К., осуждены к 6 годам 8 месяцам, а Н. осужден к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финанасовых организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.