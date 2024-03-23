Опубликован предварительный список погибших в "Крокусе"

МЧС России опубликовало предварительный список погибших в подмосковном "Крокус Сити Холле". В документе пока 13 имен, передаёт BaigeNews.kz.

Это данные по состоянию на 17:00 по московскому времени (19:00 по времени Астаны).

В МЧС уточнили, что список составлен по данным Минздрава, документ будет дополняться.

В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 133.

Также стало известно о состоянии пострадавших.

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