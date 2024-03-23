Опубликован предварительный список погибших в "Крокусе"
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МЧС России опубликовало предварительный список погибших в подмосковном "Крокус Сити Холле". В документе пока 13 имен, передаёт BaigeNews.kz.
Это данные по состоянию на 17:00 по московскому времени (19:00 по времени Астаны).
В МЧС уточнили, что список составлен по данным Минздрава, документ будет дополняться.
В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 133.
Также стало известно о состоянии пострадавших.
Казахстанцы выражают глубокие соболезнования российским гражданам в связи с трагическими событиями в Подмосковье и несут цветы к зданиям Генконсульств.
В телефонном разговоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.
Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
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