О состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" рассказали в Минздраве РФ
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107 пострадавших при теракте "Крокус сити холле" в Подмосковье находятся на лечении в стационарах, из них трое детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"В лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребёнок в крайне тяжелом состоянии, два ребенка в тяжёлом состоянии", - сказала Голикова на брифинге в центре имени Н.И. Пирогова.
Среди взрослых, по её словам, 15 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 42 - в тяжёлом.
Медикаментов, крови, перевязочных материалов для оказания помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе" достаточно, добавила вице-премьер.
Напомним, стрельба и пожар произошли 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.
Президент Казахстана провёл телефонный разговор с президентом России. Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.
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