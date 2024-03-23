О состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" рассказали в Минздраве РФ

107 пострадавших при теракте "Крокус сити холле" в Подмосковье находятся на лечении в стационарах, из них трое детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребёнок в крайне тяжелом состоянии, два ребенка в тяжёлом состоянии", - сказала Голикова на брифинге в центре имени Н.И. Пирогова.

Среди взрослых, по её словам, 15 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 42 - в тяжёлом.

Медикаментов, крови, перевязочных материалов для оказания помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе" достаточно, добавила вице-премьер.

Напомним, стрельба и пожар произошли 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.

Президент Казахстана провёл телефонный разговор с президентом России. Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.