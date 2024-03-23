Казахстанцы несут цветы к зданиям генконсульств России в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске

Казахстанцы выражают глубокие соболезнования и солидарность российским гражданам в связи с трагическими событиями в Москве. Люди несут цветы к зданиям генконсульств России в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

К зданию Генерального консульства Российской Федерации в Уральске люди приходят один за другим.

В знак поддержки России и в память о жертвах террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" руководство Восточно-Казахстанской области, общественные организации Усть-Каменогорска, Риддера, Семея, Павлодара, жители консульского округа передают слова глубокой скорби и сочувствия.

"Искренне благодарны всем людям, которые остались неравнодушными и разделяют эту боль с нашим народом", - сообщили в посольстве России в Казахстане.

Кроме того, Ассамблея народа Казахстана ВКО и этнокультурные объединения заявили, что решительно осуждают террористические акты против мирных граждан.

Не иссякает поток людей и у Генконсульства России в Алматы.

Люди продолжают возлагать цветы, приносят игрушки, зажигают памятные свечи, оставляют записи в книге соболезнований.