Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
60Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе разговора Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.
Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.
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