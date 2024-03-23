Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе разговора Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.