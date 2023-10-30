ОПГ поставляла рыбу и икру осетровых на рынки в ЗКО
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
89Фото: Polisia.kz
В Западно-Казахстанской области полицейские задержали преступную группу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ЗКО выявили незаконный канал сбыта рыбы и икры осетровых в Уральске. Преступники поставляли рыбную продукцию по поддельным документам на центральные рынки города.
Полицейские изъяли 1520,55 килограмма рыбы осетровых пород, 27,3 килограмма красной и 1,25 килограмма чёрной икры, а также два миллиона 705 тысяч тенге.
Кроме того, были обнаружены пистолеты, боеприпасы, электронные весы, нож и бинокль.
В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса РК.
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